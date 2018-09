Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo avança com fim da obrigatoriedade da entrega do PEC no Orçamento de Estado

Pagamento será substituído por "conjunto de outros instrumentos que nalguns casos já existem para que as empresas possam cumprir com as suas obrigações fiscais".

Por Lusa | 19:19