Oeiras, Lisboa e Cascais são os concelhos onde mais se ganhou em 2019

Oeiras, Lisboa e Cascais foram os três concelhos onde mais se ganhou no País em 2019, já após ser liquidado o respetivo IRS. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a mediana das declarações por cada contribuinte foi de 9539 euros, a nível nacional. O número representou uma subida de 4,5% face a 2018.À cabeça surgem Oeiras com 14 009 euros, Lisboa com 12 898 euros e Cascais com 11 859 euros. Os três municípios reforçam o retrato da Área Metropolitana de Lisboa, que tem os 18 concelhos com valores acima dos 10 mil euros.No outro extremo, estão as sub-regiões do Alto Tâmega e do Tâmega e Sousa, ambas abaixo dos 8000 euros por sujeito passivo.O INE recorreu também ao Coeficiente de Gini para medir o grau de desigualdade na distribuição de rendimentos, concluindo uma "ligeira redução face a 2018" a nível nacional.Vila do Porto, Lisboa, Porto, Cascais e Lagoa são os municípios com os maiores fossos entre os valores ganhos. Pelo contrário, os "municípios com os menores níveis de desigualdade de rendimento" podem encontrar-se no interior das regiões Centro e Alentejo. O Alandroal é destacado como o mais igualitário.