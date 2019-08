Oeiras, Lisboa e Cascais são os municípios com rendimentos mais elevados

Rendimento mediano dos portugueses

Oeiras, Lisboa e Cascais são os municípios com os rendimentos mais elevados, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), ontem revelados, que fixam o valor mediano do rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito passivo nos 8687 euros.Os indicadores de 2017 revelam que 64 dos 308 municípios têm valores medianos do rendimento superiores à referência nacional, com 15 deles a registarem valores acima de 10 mil euros.Oeiras lidera a tabela com o valor mais elevado do País. Está em causa um rendimento médio de 12 935 euros, mais 4248 euros face ao valor mediano nacional. No município de Lisboa o valor mediano dos rendimentos declarados em IRS por pessoa é de 11 212 euros. De resto, ainda segundo o INE, cerca de 20% dos municípios registaram valores medianos do rendimento superiores à referência nacional.Em sentido contrário, está Resende, na região do Tâmega e Sousa, onde o rendimento se situa nos 5481 euros, o que coloca o município no fundo da lista.É na Área Metropolitana de Lisboa que encontramos os mais altos rendimentos, onde o valor mediano declarado no IRS foi de 10 397 euros. Nos municípios de Amadora, Barreiro, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Palmela, Sesimbra e Sintra o valor registado é inferior a 10 mil euros.A nível regional, o destaque vai para as sub-regiões de Leiria, Coimbra, Alentejo Central e Aveiro, onde se registaram os rendimentos medianos mais elevados e superiores à referência nacional, próximos dos nove mil euros anuais. No extremo oposto da tabela ontem divulgada estão as sub-regiões do Alto Tâmega e do Tâmega e Sousa, onde o valor mediano dos rendimentos anuais não chega a sete mil euros.Segundo o INE, as maiores desigualdades ao nível da distribuição de rendimentos estão nas regiões dos Açores, Área Metropolitana de Lisboa, Douro, Alto Tâmega e Terras de Trás-os-Montes.A nível nacional, o município com maior desigualdade é Vila do Porto (Açores), enquanto Alandroal (Alentejo) apresenta a menor.Esta é a primeira vez que o INE publica estatísticas do rendimento ao nível local, tendo por base os dados da Autoridade Tributária.