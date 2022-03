Oferta turística vai ter descontos na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Bolsa de Turismo de Lisboa volta esta quarta-feira a abrir as portas na FIL, no Parque das Nações, depois de dois anos de interregno, garantindo descontos em hotéis, viagens e programas, em Portugal e no estrangeiro.O enoturismo é uma das apostas com um espaço próprio de divulgação de hotéis e marcas de vinho, que prometem "experiências únicas".A maioria das entidades regionais de turismo, e alguns municípios, marcam presença mostrando as suas ofertas numa demonstração da diversidade nacional. É o caso do Algarve, que se promove como destino industrial, e das termas do Centro, que contam com um alusivo programa de animação. Para crianças entre os seis e os 12 anos, há um programa sobre ‘Descobrir Portugal’.Para além de experiências, os visitantes também poderão aproveitar promoções de destinos e de hotéis, como o grupo Vila Galé que faz até 15% de desconto. Os dois primeiros dias são dedicados aos profissionais do setor mas a partir das 17h de sexta-feira o certame abre ao público em geral, mediante um bilhete de oito euros.Com 1400 entidades e empresas, a BTL conta também com mais de 60 destinos internacionais, entre os quais África do Sul, Jamaica, Maldivas, Brasil, Polónia e Tanzânia. Está também disponível uma feira de emprego, com cerca de sete mil postos para preencher.A Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo e a Travelport ocupam todo o Pavilhão 4 da BTL, com mais de oitenta empresas, entre as quais 10 operadores turísticos e cerca de meia centena de agências de viagens. British Airways, a Madeira, Solférias e Soltrópico e a Bestravel são algumas das marcas que se encontram neste espaço. Os interessados poderão não só obter informações junto das empresas mas também fazer reservas e comprar viagens, muitas com descontos.