Oito em cada 10 portugueses só acabarão de pagar o empréstimo da casa já na reforma, num período da vida em que os rendimentos são menores. Uma situação que levou o Banco de Portugal (BdP) a limitar este ano a duração dos empréstimos em função da idade do credor.



Mais de 76% dos portugueses estarão na reforma e terão o encargo da prestação do imóvel, segundo o Barómetro de Crédito Habitação do ‘ComparaJá.









