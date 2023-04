Oito em cada 10 portugueses defendem que o Governo deveria limitar o aumento dos juros do crédito à habitação, de acordo com uma sondagem da Intercampus para CM/CMTV e ‘Negócios’.



Segundo o barómetro de abril desta empresa de estudos de opinião, 81% dos inquiridos defendem uma intervenção do executivo para limitar os custos crescentes da prestação paga ao banco, enquanto 13,8% discordam desse tipo de medida e 5,7% não sabem ou não respondem à pergunta colocada no inquérito.









Ver comentários