OMC prevê abrandamento do comércio mundial em 2023

O crescimento do comércio mundial deverá abrandar para 1,7% em 2023 após um aumento de 2,7% em 2022, segundo as previsões publicadas esta quarta-feira pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Os riscos que pressionam as previsões apontam para uma descida, com tensões geopolíticas, insegurança alimentar, potencial instabilidade financeira que decorre do endurecimento da política monetária e aumento dos níveis de dívida", prevê a OMC.

Os economistas da OMC antecipam agora um crescimento do volume do comércio de bens de 1,7% em 2023, em alta em relação à estimativa de 1% feita em outubro, mas um abrandamento em comparação com o aumento de 2,7% em 2022.

Segundo a OMC, um fator importante para a melhoria é o alívio de controlos ligados à pandemia de covid-19 na China, que deve facilitar a procura e estimular o comércio internacional.

Os economistas da OMC apontam para um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,4%.

"O comércio continua a ser um motor de resiliência da economia mundial, mas continuará submetido à pressão de fatores externos em 2023", sublinhou a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, no comunicado que acompanha a publicação das previsões.

Ngozi Okonjo-Iweala defendeu que os governos devem evitar criar obstáculos ao comércio.

O aumento do volume do comércio mundial de 2,7% em 2022 foi mais fraco do que a taxa de 3,5% prevista em outubro pela OMC, o que se deve a uma queda registada no quarto trimestre do ano passado.

Segundo a OMC, vários fatores contribuíram para esse recuo, incluindo o aumento dos preços mundiais de produtos base, o endurecimento da política monetária em resposta à inflação e as vagas de covid-19 que afetaram a produção e o comércio na China.

Em 2024, o crescimento do comércio deve recuperar para 3,2% e é esperada uma expansão do PIB de 2,6%, uma previsão que é marcada "por uma incerteza maior do que o habitual" devido à existência de riscos significativos de deterioração, incluindo as crescentes tensões geopolíticas, a insegurança alimentar mundial, a possibilidade de repercussões imprevistas do endurecimento da política monetária, os riscos que afetam a estabilidade financeira e o aumento dos níveis de dívida.