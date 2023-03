Uma megaoperação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que envolveu 38 brigadas e 80 inspetores, foi esta quarta-feira desencadeada para fiscalizar os preços dos bens alimentares praticados nos híperes e supermercados de norte a sul do País.



"Portugal tem uma inflação geral de 8,6%, abaixo da média da União Europeia de 10%, mas, no que respeita aos produtos alimentares, o preço do cabaz aumentou mais do dobro da inflação, 21,1%", explicou à Lusa o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, como argumento para iniciar a inspeção.









