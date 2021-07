Oposição prepara chumbo ao relatório do Novo Banco

A oposição afina pelo mesmo diapasão quanto ao sentido de voto no relatório preliminar da comissão de inquérito às perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução. O documento elaborado pelo deputado do PS Fernando Anastácio será chumbado se não sofrer mudanças profundas. As propostas de alteração, cujo prazo de entrega terminou esta sexta-feira, atingem várias dezenas.PSD, Bloco de Esquerda e PCP criticam a ausência de referências à responsabilidade política do Governo de António Costa nesta matéria. Os comunistas vão mais longe e apontam que as culpas políticas pelos cerca de oito mil milhões de euros de dinheiros públicos “enterrados” no Novo Banco devem ser repartidas por PSD/CDS e PS.