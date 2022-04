Orçamento do Estado para 2022 "responde ao presente e prepara para o futuro", diz Fernando Medina

O Ministro das Finanças, Fernando Medina, ouvido esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças, no parlamento, a propósito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), destacou que objetivo é "retirar Portugal dos países mais endividados" e "mitigar a inflação".



Após dois anos dominados pela pandemia de Covid-19 e no qual existe um período de incerteza perante a Guerra na Ucrânia, Medina reforça que o país tem de ter "resiliências importantes", uma vez que os "tempos que atravessamos podem provocar subidas de juros".







No turismo há "expetativa de um verão melhor do que o registado em 2019".



