O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado esta sexta-feira no Parlamento.O documento já tinha aprovação garantida devido à maioria absoluta do partido socialista.A votação teve votos contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Partido Comunista e Bloco de Esquerda.

O PAN, o Livre e três deputados do PSD abstiveram-se.

Em atualização