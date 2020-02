Ordenado médio mensal dos portugueses foi de 1038 euros em 2019

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O vencimento mensal dos trabalhadores portugueses no ano passado foi, em média, de 1038 euros, um aumento de 2,6% comparativamente a 2018, revelam os dados ontem tornados públicos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Por setores, o da energia foi aquele em que houve o pagamento das remunerações médias mais elevadas (superiores a 2500 euros), enquanto as atividades administrativas ficaram no final da tabela (652 euros).Tendo em conta a ... < br />