Os técnicos que fazem as auditorias do Tribunal de Contas queixam-se de desempenharem as funções de auditor, mas ganharem substancialmente menos: bastam praticamente três anos a um auditor para ganhar mais do que todos os técnicos no topo da carreira. Ao CM, o TdC reconhece que há ajustamentos a fazer e revelou que enviou para o Governo uma proposta de revisão das carreiras.