O Banco de Portugal teve em 2020 um ano extraordinário. Os lucros atingiram os 535 milhões de euros, mais 31 milhões do que o orçamentado pelo próprio Banco. Um dos grandes fatores que contribuíram para esse resultado foi a valorização do preço do ouro (subiu 14% em 2020), que levou a que as reservas nacionais se valorizasse em 2,3 mil milhões de euros, o que representa mais de 6,4 milhões por dia. No final de 2020,...