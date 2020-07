Pacto anticrise em suspenso no Conselho Europeu

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O fecho de um pacto anticrise económica no Conselho Europeu (CE) deste fim de semana parece cada vez mais improvável. A estratégia para a recuperação europeia no pós-pandemia não reúne unanimidade entre os 27 Estados-membros à custa, sobretudo, do obstáculo e da teimosia holandesa.Portugal entrou ontem no encontro com António Costa a apelar a um "acordo rápido" perante uma proposta que classificou como ...