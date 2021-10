É o padre da família Espírito Santo há mais de 20 anos, mas diz que “não põe as mãos no fogo por ninguém”. Nem mesmo por Deus. “Tenho dúvidas, sim. Eu acredito em Deus, mas até sobre ele tenho dúvidas”, afirmou esta sexta-feira o padre Avelino Alves, que foi ouvido como testemunha no julgamento do ex-banqueiro.