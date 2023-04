Pagamento de pensões antecipado para dia 6 devido a feriados

O pagamento das pensões, complemento solidário para idosos e prestação social para a inclusão será antecipado este mês para dia 6, devido aos feriados bancários do período da Páscoa, disse esta segunda-feira o Ministério da Segurança Social.

Estas três prestações são habitualmente pagas pela Segurança Social ao dia 8 de cada mês ou no dia útil seguinte, em caso de feriado.

No entanto, devido aos feriados bancários, não seria possível o pagamento no dia útil seguinte (dia 10, segunda-feira), pelo que a Segurança Social decidiu antecipar o pagamento para dia 6, quinta-feira.



O objetivo é não prejudicar os beneficiários, disse à Lusa fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.