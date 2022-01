Na semana em que o juiz Ivo Rosa vai ouvir Maria João Salgado, mulher de Ricardo Salgado, para levantamento do arresto a uma conta bancária com 700 mil euros, decretado pelo juiz Carlos Alexandre, os lesados do Banco Espírito Santos (BES) vão avançar para tribunal, pedindo o pagamento imediato de pensões provisórias às vítimas mais vulneráveis.