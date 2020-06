Pagamento por conta do IRC suspenso até fim do ano

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Contra a vontade do PS, o projeto de lei do PCP que suspende até ao final do ano o pagamento por conta do IRC, relativo aos lucros de 2019, vai ter luz verde do Parlamento na sexta-feira em votação final global, adiantou ao CM o deputado do PCP Duarte Alves. "A proposta já foi aprovada na generalidade e na especialidade com os votos favoráveis de todos os partidos menos do PS, falta apenas confirmar essa posição", sustentou o comunista.A ...