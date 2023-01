Os terminais multibanco registaram um pico de 365 pagamentos por segundo no passado dia 23 de dezembro, “o que representa um máximo histórico na rede”, revelou esta terça-feira a SIBS, empresa que gere aquele sistema.



No último mês de 2022, o conjunto das compras pagas com cartão teve um aumento de 20% face ao mesmo período do ano antecedente, com as aquisições feitas online a cresceram 31%, de acordo com a mesma fonte.









