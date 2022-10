A obrigatoriedade de instalação de painéis solares nos novos edifícios e nos renovados para ajudar a baixar os preços da energia deve ser uma realidade até 2023, segundo um relatório do Oeko-Institut e da Rede de Ação Climática.Esta obrigatoriedade, segundo o relatório citado ontem pela associação Zero, visa ajudar a baixar as contas de energia, aumentar a segurança energética e ajudar a União Europeia a cumprir os seus objetivos climáticos.