Embora tenha uma das maiores Zonas Económicas Exclusivas a nível europeu e mundial, Portugal conta com uma balança comercial de pescado e conservas de peixe historicamente deficitária. E o pior é que a situação se agravou no ano passado, ao atingir um valor negativo superior a 1,3 mil milhões de euros, mais 33% no espaço de um ano, revela um trabalho divulgado pelo Gabinete de Estudos do Ministério da Economia e do Mar.









