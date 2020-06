País perde 20 mil milhões na pandemia e mergulha na maior recessão desde 1928

São números alarmantes e que colocam o Banco de Portugal (BdP) como a entidade mais pessimista sobre o impacto da pandemia na economia portuguesa. A instituição prevê uma quebra de 9,5% no PIB para este ano, a maior contração desde 1928.Se em março, o banco central estimava uma quebra de 5,7% no PIB, agora torna ainda mais negra essa perspetiva. Até porque esta contração de 9,5% já tem em conta um "relativo controlo" do vírus e um "progressivo levantamento das medidas de contenção" da pandemia. Medidas como as moratórias e o layoff foram tidos em conta na análise do BdP.A confirmarem-se estas previsões, que representam uma quebra de 20,2 mil milhões de euros no PIB, os 15,5 mil milhões que deverão vir da UE a fundo perdido para a recuperação da economia poderão não ser suficientes.O BdP traça ainda um segundo cenário, que permitiria um recorde histórico pela negativa, ao estimar uma quebra de 13,1% em caso de uma segunda vaga de infeções, com "efeitos mais severos e persistentes". Ambas as perspetivas, pela data em que foram fechadas, não têm ainda em conta as medidas previstas no Programa de Estabilização Económica e Social nem o impacto do fundo europeu de recuperação. Medidas implementadas antes são já consideradas.No cenário mais otimista, à boleia do impacto no turismo, as exportações deverão cair 25,3% este ano. Já o consumo privado poderá contrair 8,9%, refletindo ainda a preocupação das famílias em aumentarem os níveis de poupança.No próximo ano, a economia deverá voltar a crescer 5,2%. Em 2022, o indicador passa para os 3,8%, permitindo repor níveis do PIB próximos de 2019. Contudo, em 2022 não será ainda possível voltar a níveis de desemprego pré-pandemia É por isso estimada uma taxa de desemprego de 10,1%.A extensão das moratórias bancárias até ao fim de março de 2021 entra esta quarta-feira em vigor. Segundo o diploma publicado em Diário da República, as famílias que ainda não aderiram ao mecanismo - que suspende pagamentos de prestações de crédito - têm até 30 de junho para o fazer. As regras já integram os emigrantes e consideram a quebra de rendimentos no agregado para lá de quem contraiu os empréstimos.