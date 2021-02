Os casais em teletrabalho que acederão ao apoio à família devem alternar entre si “semanalmente”. A troca entre mãe e pai – para apoiar filhos até ao quarto ano – permite que o apoio seja pago a 100%, tal como para as famílias monoparentais. Nos restantes casos, o apoio vale dois terços do salário base. Os funcionários a trabalhar em casa devem avisar as empresas com três dias de antecedência.









A ministra do Trabalho explicou esta quinta-feira que também os trabalhadores independentes terão acesso ao apoio enquanto as escolas estiverem fechadas. Ana Mendes Godinho referiu que as alterações entram em vigor a seguir à publicação do diploma. Ate lá, o apoio aplica-se só a quem tenha de faltar ao trabalho presencial para cuidar dos filhos até 12 anos, se o companheiro não estiver em teletrabalho.

O apoio à família foi discutido esta quinta-feira no Parlamento, com toda a oposição a criticar o Governo por só ter avançado com alterações por recear uma maioria negativa. PCP e Bloco apresentaram apreciações parlamentares – para que o apoio seja pago a 100% para todos – que vão agora ser discutidos pelos deputados em comissão. Os comunistas defenderam que o apoio deve ser alargado até aos 16 anos. Já a bloquista Mariana Mortágua rejeitou “o álibi da igualdade de género” para que o Governo consiga “poupar”.