Países mais pobres precisam de 450 mil milhões de dólares até 2025, prevê FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou esta terça-feira que os países mais pobres vão precisar de 450 mil milhões de dólares até 2025 para responder à pandemia e acelerar a convergência de rendimentos com as economias mais avançadas.

"O FMI estima que os países de baixo rendimento precisariam de destacar cerca de 200 mil milhões de dólares [170 mil milhões de euros] até 2025 para aumentar a resposta à pandemia e mais 250 mil milhões de dólares [211 mil milhões de euros] para acelerar a trajetória de convergência de rendimentos com as economias", lê-se num estudo dos técnicos do FMI, discutido pela administração do Fundo nas vésperas dos Encontros da Primavera, que decorrem esta semana em formato virtual a partir de Washington.

Os países pobres ('Low Income Countries', LIC, no original em inglês) são os elegíveis para o Fundo de Redução da Pobreza e Crescimento, num total de 69 países espalhados por África, Ásia e América Latina, num grupo em que estão todos os países lusófonos africanos à exceção de Angola.