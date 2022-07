A Autoridade Tributária recuperou mais de 80 milhões de euros no âmbito das investigações especiais dos casos ‘Panama Papers’, ‘Malta Files’ e ‘Swiss Leaks’. Os valores constam do ‘Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras’ em 2021.



As investigações aos três casos terminaram o ano passado dando origem a regularizações voluntárias dos contribuintes envolvidos, quer relativamente a IRS e ao IRC, segundo o documento a que o Correio da Manhã teve acesso.









