O IVAucher, que daria descontos aos contribuintes em restaurantes, alojamentos ou espetáculos culturais e que vale 200 milhões de euros, já não entrará em vigor no próximo mês de janeiro. O ministro das Finanças afirmou esta quinta-feira que “não aplicaremos a medida num contexto equivalente ao atual”, acrescentando que ela só será aplicada num momento “em que a pandemia estiver controlada”.





João Leão, que falava na comissão de Finanças naquilo que foi a última sessão em que se discutiu o Orçamento do Estado para 2021 na generalidade, revelou o cenário macroeconómico que está subjacente àquele documento, e prevê que a pandemia terá uma dimensão significativa durante o primeiro semestre, “num cenário não muito diferente do atual, em que a pandemia condiciona a atividade económica”. Mas segundo as contas que o ministro fez para o ano, a pandemia deverá diminuir significativamente a partir de junho, o que trará um aumento substancial da atividade económica e das receitas fiscais cobradas pelo Estado.