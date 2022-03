O negócio do alojamento começou o ano passado a recuperar da queda abrupta de 2020, mas ainda longe dos valores de 2019. Um tipo de oferta escapou a esta tendência, tendo atingido em 2021 o valor mais alto dos últimos anos: o turismo de habitação e no espaço rural.A pandemia parece ter criado uma apetência pelo turismo de habitação e no espaço rural, o alojamento que menos caiu em 2020, e que o ano passado ultrapassou ligeiramente os 100 milhões de euros, o valor mais alto dos últimos anos.