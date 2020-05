Pandemia de coronavírus força queda de 5% nas exportações portuguesas

As exportações portuguesas caíram quase 5% no primeiro trimestre, quando comparado com o mesmo período de 2019, refletindo o impacto da pandemia. A quebra de 4,9% foi confirmada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O INE atualizou esta sexta-feira a queda do PIB entre janeiro e março, com a economia portuguesa a contrair 2,3% em termos homólogos. Já em cadeia, a quebra foi de 3,8%. Foi na segunda quinzena de março que o País entrou em estado de emergência, levando ao fecho forçado de muitas atividades. Todavia, o INE recorda que os efeitos da pandemia já se sentiam antes em setores como a "restauração e hotelaria".O consumo das famílias contraiu 1%, com os portugueses a comprarem menos bens duradouros, "refletindo principalmente uma queda das aquisições de veículos automóveis". Já a compra de bens alimentares aumentou neste trimestre. A crise também se sentiu na queda do emprego até março, com uma quebra homóloga de 0,5%, que já tem em conta os efeitos da sazonalidade.Os dados definitivos do INE mostram uma ligeira correção em baixa face aos 2,4% estimados em meados de maio.Contudo, continua a ser a maior quebra homóloga do PIB desde o primeiro trimestre de 2013. Já a quebra em cadeia estimada era de 3,9%.O mês de abril ficou marcado por uma "interrupção quase total" na atividade turística em Portugal, justificada pela pandemia. Segundo as estimativas do INE, os estabelecimentos de alojamento turístico terão registado 68 mil hóspedes e quase 194 mil dormidas, ambas quebras na ordem dos 97%. Neste mês, oito em cada 10 estabelecimentos estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. A mesma percentagem (80%) diz ter registado cancelamentos de reservas até agosto.