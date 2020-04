Pandemia do coronavírus leva a "redução sem precedentes" nos pagamentos com cartão

A pandemia do coronavírus está a ter um impacto muito significativo na atividade dos agentes económicos nacionais.A covid-19 levou a uma "redução sem precedentes" na utilização de cartões de pagamento em março, com quebras homólogas de 19,4% em número e de 10,2% em valor nas operações, divulgou esta sexta-feira o BdP.Este impacto, anunciado esta sexta-feira pelo Banco de Portugal através de comunicado, reflete-se se forma imediata "na utilização dos instrumentos de pagamento".

"A entrada em vigor do Estado de Emergência e a adoção de medidas de confinamento generalizado conduziram, em março de 2020, a uma redução sem precedentes na utilização de cartões de pagamento. Em março de 2020, foram efetuadas 167,4 milhões de operações com cartão, no valor de 9,2 mil milhões de euros. Estes números correspondem a decréscimos de 19,4% em número e de 10,2% em valor relativamente ao mesmo período do ano anterior, explicados pela redução dos levantamentos, das compras e das operações de baixo valor", pode ler-se.



Relativamente a levantamentos de numerário, estes valores também diminuíram 31,5% em número e 20,4% em valor. Já as compras sofreram um impacto menos pronunciando: diminuíram 19,7% em número e 16,2% em valor, para um total de 86,9 milhões de operações em março de 2020, no valor de 3,3 milhões de euros.



Devido à limitação do movimento de pessoas, "os pagamentos em portagens e parques de estacionamento reduziram-se 21,9% em número e 24,5% em valor relativamente a igual período do ano anterior".

Especificamente no período compreendido em que Portugal entrou em Estado de Emergência e até dia 20 de abril, estima-se que o montante dos levantamentos e compras tenha descido 46%.



Em média, os portugueses terão levantado menos cerca de 34 milhões de euros por dia e efetuado menos 56 milhões de euros de compras, de acordo com o comunicado do BdP.