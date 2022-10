O fundo de investimentos norte-americano Certares, parceiro de Mário Ferreira, que detém 40% da empresa de cruzeiros do empresário, Douro Azul, pretende investir na TAP.De acordo com o jornal Público, o Certares já abordou o Governo português, que não tem intenção de realizar o negócio com um só fundo.Uma das primeiras abordagem do Certares com o Governo aconteceu no final do ano passado. No entanto, o fundo de investimentos norte-americano já renovou a sua intenção de investir na companhia aéra.