O Estado deverá gastar este ano mais de três milhões de euros por dia com as parcerias público-privadas (PPP), num total de cerca de 1,2 mil milhões de euros, menos cerca de 200 milhões face a 2022. As PPP rodoviárias, à semelhança de anos anteriores, continuam a ter o maior custo para os cofres públicos, representando 83% dos encargos líquidos totais.









