O Ministério das Finanças orçamentou 1442 milhões de euros para as Parcerias Público-Privadas (PPP), de acordo com a proposta do Orçamento do Estado 2022. O documento, que começa a ser discutido no final deste mês, revela, ainda, que os privados reclamam ao Estado mais de 700 milhões de euros a título de reequilíbrio financeiro.









Ver comentários