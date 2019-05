Parecer do BCE arrasa supervisão de Centeno

O parecer do Banco Central Europeu (BCE) ao novo modelo de supervisão apresentado pelo Governo aponta críticas às alterações apresentadas pela equipa de Mário Centeno nas Finanças. A mais incisiva é a porta aberta à demissão da figura do governador do Banco de Portugal (BdP) por recomendação do Executivo ou do Parlamento."Relativamente ao processo de exoneração do governador, o BCE nota que, na sequência das alterações introduzidas pela proposta de lei, não só o Governo mas também a Assembleia da República podem propor ao conselho de ministros a cessação do mandato do governador", começa por explicar o supervisor europeu, notando depois que "esta disposição pode criar um nível suplementar de pressão política sobre o exercício das responsabilidades do governador".O BCE de Mario Draghi também critica a duração mínima para o mandato do governador. Embora a Proposta de Lei preveja em geral uma duração do mandato de sete anos, superior ao patamar mínimo de cinco anos que Frankfurt determina, "a disposição relativa à designação do governador de entre um dos membros do conselho de administração do BdP durante o seu mandato não é compatível com os Estatutos do BCE".O parecer frisa também, por diversas vezes, que as normas podem violar o princípio de independência "dos supervisores bancários", que prevê que "não haja interferência governamental ou setorial que comprometa a independência operacional do supervisor" e que permita ao regulador gozar "de total liberdade para tomar medidas ou decisões de supervisão relativamente a bancos e grupos bancários".O supervisor tem ainda dúvidas sobre os novos critérios de nomeação dos administradores do BdP, por serem "vagos", e sugere que se mantenham os critérios atuais.A equipa de Mario Draghi no BCE entende que, dado o facto de a Inspeção-Geral de Finanças "consistir num serviço administrativo que funciona junto do Ministério das Finanças, sob controlo hierárquico direto do Ministro das Finanças", todas as inspeções e auditorias realizadas por este serviço "não seriam compatíveis com as salvaguardas destinadas a preservar a independência do BdP".