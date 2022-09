A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) contabilizou mais de 37 queixas por dia no primeiro semestre do ano, o que não é de estranhar, tendo em conta a retoma das viagens aéreas em 2022. O número de reclamações cresceu 62,1%, atingindo um total de 6782 nos primeiros seis meses do ano, segundo um relatório divulgado esta semana pela ANAC.









Ver comentários