O escritório de Pedro Proença, administrador de insolvência que é também presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, vai vender oito moradias de uma empresa do arquiteto do Freeport, em Alcochete, que não pagou ao antigo BPN o crédito concedido para a construção desses imóveis. Eduardo Capinha Lopes foi, entre 2002 e 2012, administrador único da Préduque, imobiliária que o Tribunal do Comércio de Lisboa declarou insolvente em 2015, e será o seu principal acionista.









