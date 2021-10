As confederações patronais abandonaram "de imediato" a Concertação Social e queixaram-se ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de estarem a ser desrespeitados pelo Governo. Em causa estão medidas laborais aprovadas pelo Executivo à revelia dos patrões, como o aumento da compensação por cessação de contrato a termo para 24 dias, a reposição dos valores das horas extraordinárias acima das 120 horas e o alargamento do princípio do tratamento mais favorável.