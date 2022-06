PCP com resultado de 1,6 milhões em 2021, Bloco de Esquerda com o maior prejuízo

O PCP foi o partido com assento parlamento que obteve o maior resultado positivo em 2021, arrecadando 1,6 milhões de euros, com o Bloco de Esquerda a apresentar o maior prejuízo, segundo as contas divulgadas pela entidade fiscalizadora.

De acordo com as contas anuais dos partidos políticos referentes a 2021 - divulgadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) na passada sexta-feira -, o PCP apresentou um resultado líquido anual de um milhão e 667 mil euros em 2021, um valor muito acima dos 351 mil euros registados em 2020.

Segundo as contas apresentadas pelos comunistas, o resultado explica-se, em parte, pelas verbas mobilizadas através de angariações de fundos: se, em 2020, o PCP tinha conseguido arrecadar 918 mil euros dessa maneira, esse valor quase que duplicou em 2021, atingindo 1,7 milhões de euros.