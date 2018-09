Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PCP e BE negoceiam contas com Centeno

Partidos da geringonça debatem carreiras, verbas para a saúde e pensões com Finanças e Trabalho.

Por Diana Ramos | 01:30

PCP e BE sentam-se esta terça-feira à mesa das negociações com os ministros das Finanças e do Trabalho, para debater as propostas para o Orçamento do Estado de 2019. Segundo apurou o CM, o Governo tem dificultado a entrega de dados pedidos apresentados pelos parceiros parlamentares, o que tem atrasado a discussão dos principais dossiês.



Várias fontes confirmam ao CM que o Governo está a enviar pouca informação face aos anos anteriores, admitindo que poderá estar a haver alguma tentação do Executivo em atrasar o debate de medidas, de forma a que as propostas sejam negociadas sob pressão e com menor margem negocial.



Entre os dossiês que estarão hoje em cima da mesa estão a atualização extraordinária de pensões e o fim dos cortes para as longas carreiras contributivas. Também os aumentos salariais na Função Pública e as progressões nas carreiras - o tema da compensação aos professores não será esquecido, ainda que não entre diretamente no debate orçamental - e o acréscimo de verbas para a Saúde serão debatidos com Centeno.



Já no que toca à fiscalidade, o CM sabe que a descida do IVA na eletricidade é o dossiê que reúne mais dados, mas os diferentes cenários para a aplicação da redução estão ainda em fase de estudo. Medidas sobre a tributação de rendimentos ligados ao imobiliário também serão avaliadas.