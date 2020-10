Com reforços orçamentais de 71,8% e de 55,8%, os ministérios da Economia e das Infraestruturas, respetivamente, estão entre os que beneficiam de maiores reforços de verbas na proposta de Orçamento do Estado para 2021. A área do Trabalho e Segurança Social, que assegura o pagamento de pensões ou dos subsídios de desemprego, vê a fatia do bolo orçamental diminuir em 6,4%.