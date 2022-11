O ministro das Infraestruturas lançou a confusão no mercado de arrendamento. Na audição, esta semana, na Comissão de Economia e Finanças, Pedro Nuno Santos afirmou que “nós vamos avaliar a extensão da travagem aos novos contratos, com base no preço dos contratos anteriores”. O governante falava da norma-travão que está no Orçamento do Estado para 2023, e que limita a 2,1% o aumento das rendas para o próximo ano nos contratos em vigor celebrados até dezembro de 2022.









