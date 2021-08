Peixe nas lotas rende 104 milhões de euros em seis meses

A quantidade de peixe capturada no País atingiu as 37 mil toneladas no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de cerca de 2% em relação ao período homólogo do ano passado.A venda nas lotas do continente rendeu mais de 104 milhões de euros. Com a chegada do verão, a sardinha - que só começou a ser pescada a partir de 17 de maio - tornou-se a espécie mais transacionada.