A única hipótese de evitar que sejam devolvidos 700 mil euros à esfera patrimonial de Ricardo Salgado, através de uma conta bancária da sua mulher, Maria João Bastos Salgado, é que o juiz Ivo Rosa receba uma comunicação do seu colega do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém, requerendo a penhora desse valor à ordem do processo que condenou o ex-banqueiro ao pagamento de uma coima decretada pelo Banco de Portugal no valor de 3,7 milhões de euros.