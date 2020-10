O valor médio da pensão de velhice do regime geral era de 462 euros em 2018, segundo a Conta da Segurança Social daquele ano mas apenas divulgada esta quinta-feira. Em cinco anos estas pensões subiram 32,70 euros, ou seja, 6,5 euros em média por ano, ainda de acordo com o documento que contabiliza as receitas e as despesas mas também detalha, nomeadamente, as prestações sociais pagas pelo sistema da Segurança Social.