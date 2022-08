As pensões inferiores a 948 euros deverão ter, no próximo ano, um aumento até cerca de 70 euros por mês. Este aumento abrangerá os pensionistas com reformas até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS), que deverá ser atualizado em 7% e aumentar para 948 euros. Quase dois milhões de reformados têm pensões inferiores a 948 euros.













Com base nos crescimentos do PIB e da inflação, tudo indica que as pensões terão um aumento entre 6% e 7%, em 2023. Por lei, as pensões são atualizadas tendo em conta o crescimento do PIB nos últimos dois anos e o aumento da inflação (sem habitação) de novembro de 2021 a novembro de 2022.