As pensões da Segurança Social, pagas em 10 de janeiro, já vão incluir o aumento previsto para 2022 e, no caso do continente e Açores, serão sujeitas às novas taxas de retenção na fonte do IRS.Segundo o Ministério do Trabalho e Segurança Social, as taxas de retenção na fonte "serão aplicadas no continente e nos Açores". Na Madeira, as novas tabelas de IRS apenas serão aplicadas em fevereiro, com efeitos retroativos a janeiro.