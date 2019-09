Pensões por invalidez custam 659 milhões de euros ao Estado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Estado gastou 659 milhões de euros em pensões de invalidez nos primeiros sete meses do corrente ano. Este montante representa mais 39 milhões face aos 620 milhões registados no mesmo período de 2018.No final de julho eram 182 913 os beneficiários desta contribuição social. Os dados cedidos aopelo Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social mostram que, de janeiro a ... < br />