Pensões provisórias compensam atrasos da Segurança Social

O decreto-lei que estende a mais pessoas as pensões provisórias de velhice, invalidez e sobrevivência entra hoje em vigor. O diploma tem como objetivo, segundo o Governo, desburocratizar procedimentos administrativos e agilizar a atribuição das prestações, de modo a reduzir os atrasos na sua atribuição.O texto publicado esta sexta-feira em Diário da República estabelece que as pensões provisórias – de valor mais baixo do que as definitivas, havendo depois um acerto quando a segunda passar a ser paga – possam ser atribuídas não apenas a pessoas que se encontrem em situação de carência económica, como anteriormente sucedia.O acesso à pensão provisória está dependente de um requerimento a apresentar pelo futuro beneficiário. Por exemplo, na pensão provisória de invalidez o pedido só pode ser feito caso se tenha esgotado o período máximo de 1095 dias de registo de remunerações, mantendo-se a incapacidade para o trabalho.Só em 2018, a provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, recebeu mais de 900 queixas por atrasos na atribuição de pensões, o que correspondeu a três vezes mais reclamações do que no ano anterior.O primeiro-ministro, António Costa, disse recentemente que as medidas adotadas pelo Governo para combater os atrasos permitiram atribuir mais de 15 mil pensões em abril.A devolução de verbas à Segurança Social, nos casos em que houve pagamentos indevidos, vai poder ser feita em prestações, segundo o diploma sobre as pensões antecipadas que esta sexta-feira foi publicado em Diário da República.A medida surge na sequência de um relatório do Tribunal de Contas, de fevereiro deste ano, em que era avançado que a Segurança Social pagou quatro milhões de euros, entre 2016 e 2017, em pensões a beneficiários já falecidos.