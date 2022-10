Todos os pensionistas sujeitos a atualizações, cerca de 2,7 milhões de pessoas, vão ter aumentos no próximo ano entre 3,53% e 4,43%, dependendo do valor da pensão, num custo para o Estado que ascende a 1155 milhões de euros. O Governo promete ainda a convergência do Completo Solidário para Idosos (CSI) com o limiar de pobreza.









Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2023, as pensões até dois Indexantes de Apoios Sociais (886,40 euros) vão ser aumentadas 4,43%, entre dois e seis IAS (2659,20 euros) terão aumentos de 4,07% e acima de 2659,20 euros contam com mais 3,53%. O Governo garante que estes aumentos, conjugados com o complemento excecional que começou ontem a ser pago aos reformados da Segurança Social, asseguram “um aumento equivalente a 8%, acima da inflação prevista”.

Relativamente à subida do valor do CSI, a proposta não concretiza mas afirma que “prosseguirá a trajetória de valorização real dos rendimentos dos pensionistas dos escalões mais baixos”.









