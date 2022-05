Após dois anos seguidos de crescimento da riqueza produzida em Portugal, mesmo com a inflação a atingir em 2022 números históricos, os pensionistas poderão ter a expetativa de ver a carteira mais recheada. Não para já, mas em 2023, ano em que as reformas deverão ter aumentos apreciáveis, já que serão atualizadas de acordo com as normas legais em vigor.









